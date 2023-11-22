Би-би-си не планирует возобновлять работу над шоу «Top Gear»

Автомобильное шоу «Top Gear» не вернется в эфир в ближайшем будущем, пишет Variety со ссылкой на заявление Би-би-си.
34-й сезон телепроекта был запущен в производство, но в декабре прошлого года работа над ним была остановлена из‑за полученной на съемочной площадке травмы ведущего Эндрю Флинтоффа, пострадали его лицо и ребра.
«Учитывая исключительные обстоятельства, BBC приняла решение прекратить показ британского шоу в обозримом будущем. BBC сохраняет верность Фредди, Крису и Падди, которые были в центре возрождения шоу с 2019 года, и мы с нетерпением ждем новых проектов, которые будут разрабатываться с каждым из них. В ближайшем будущем мы сможем сообщить больше информации по этому поводу. Мы понимаем, что прекращение работы шоу станет разочаровывающей новостью для поклонников, но это правильное решение. Вся остальная деятельность „Top Gear“ остается незатронутой этим перерывом, включая международные форматы, цифровые издания, журналы и лицензирование», — говорится в заявлении британской телекомпании.
«Top Gear» находилась в эфире с 1977 по 2001 год, тогда передачу об автомобилях отменили в первый раз. Годом позже ее возродили, а ведущими стали Джереми Кларксон и Энди Уилман, к ним также присоединились Джеймс Мей и Ричард Хаммонд. Под их руководством программа стала известна по всему миру благодаря оригинальным сюжетам и юмору шоуменов.
В 2015 году Би-би-си решила не продлевать контракт с Кларксоном из‑за того, что он, по словам телекомпании, совершил «неспровоцированное физическое нападение» на продюсера. Это привело к уходу ведущих, которые запустили аналогичное шоу на Amazon Prime. После этого программа «Top Gear» с трудом набирала обороты, но в 2019 году ее последний состав ведущих добился успеха, что привело к росту рейтингов.