Би-би-си не планирует возобновлять работу над шоу «Top Gear»

«Учитывая исключительные обстоятельства, BBC приняла решение прекратить показ британского шоу в обозримом будущем. BBC сохраняет верность Фредди, Крису и Падди, которые были в центре возрождения шоу с 2019 года, и мы с нетерпением ждем новых проектов, которые будут разрабатываться с каждым из них. В ближайшем будущем мы сможем сообщить больше информации по этому поводу. Мы понимаем, что прекращение работы шоу станет разочаровывающей новостью для поклонников, но это правильное решение. Вся остальная деятельность „Top Gear“ остается незатронутой этим перерывом, включая международные форматы, цифровые издания, журналы и лицензирование», — говорится в заявлении британской телекомпании.