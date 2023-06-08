Шеннен Доэрти из «Зачарованных» рассказала, что рак молочной железы дал метастазы в ее мозг

Звезда сериалов «Зачарованные» и «Беверли-Хиллз 90210» Шеннен Доэрти рассказала в своих соцсетях, что рак груди дал метастазы в ее мозг. Актриса также опубликовала видео, на котором она в специальной одежде проходит лучевую терапию.
«5 января компьютерная томография показала наличие метастаз в моем мозге. 12 января прошел первый раунд облучения. Мой страх очевиден. Я страдаю клаустрофобией, и в моей жизни много чего происходило. Мне повезло, так как у меня есть такие замечательные врачи. Но этот страх…
Суматоха… Вот как может выглядеть рак», — написала она под роликом.
Рак груди был диагностирован у актрисы в 2015 году. Через год болезнь распространилась на лимфоузлы, а в 2017-м наступила ремиссия. Однако уже в 2020 году стало известно, что рак внезапно прогрессировал до четвертой стадии.
Тогда Доэрти дала интервью в программе «Доброе утро, Америка». Вот что она сказала: «У меня определенно бывают дни, когда я говорю: „Почему я?“ А потом я думаю: „Ну почему не я? Кто еще? Кто еще, кроме меня, заслуживает этого? Никто из нас этого не заслуживает“. Но я бы сказала, что моя первая реакция — это всегда беспокойство о том, как я расскажу об этом маме, мужу».