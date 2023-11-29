Весь актерский состав триллера «Черный телефон» снимется в сиквеле проекта, в том числе Итан Хоук

Однажды он крадет мальчика по имени Финни и запирает его в подвале, на стене которого висит черный телефон. Аппарат не работает, но иногда с его помощью Финни звонят бывшие жертвы маньяка. Они пытаются помочь школьнику выбраться из заточения, пока его сестра, видящая вещие сны, ищет Финни по улицам города.