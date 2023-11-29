Весь актерский состав триллера «Черный телефон» снимется в сиквеле проекта, в том числе Итан Хоук

Весь основной актерский состав триллера «Черный телефон» снимется в сиквеле проекта, который срежиссирует Скотт Дерриксон. Об этом сообщил Collider со ссылкой на студии Universal и Blumhouse.
Это означает, что Итан Хоук вновь сыграет загадочного и зловещего похитителя подростков. Возможно, сиквел раскроет более полно персонажа Хоука, о прошлом и мотивах которого зрителям до сих пор было практически ничего не известно.
Также во второй части «Черного телефона» ожидается возвращение персонажей Финни и Гвен — брата и сестры, роли которых исполнили Мейсон Теймс и Мэделин МакГроу. Кроме того, в фильме, вероятно, снимется и Джереми Дейвис, сыгравший отца детей.
Детали о сюжете новой картины пока неизвестны, однако поклонников «Черного телефона», судя по всему, ждет новая встреча семейства Блейков и кровожадного маньяка из рассказала Джо Хилла.
«Черный телефон» вышел в прокат летом 2022 года. Фильм получил положительные отзывы критиков и собрал 161 млн долларов в мировом прокате. Он рассказал о жутком мужчине в костюме клоуна, который похищает подростков.
Однажды он крадет мальчика по имени Финни и запирает его в подвале, на стене которого висит черный телефон. Аппарат не работает, но иногда с его помощью Финни звонят бывшие жертвы маньяка. Они пытаются помочь школьнику выбраться из заточения, пока его сестра, видящая вещие сны, ищет Финни по улицам города.