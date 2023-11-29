В Мексике за один день напали сразу на пятерых журналистов. Все они получили огнестрельные ранения

В Мексике за одтин день сразу несколько журналистов получили огнестрельные ранения. Об этом сообщил The Guardian.
Четыре фотографа подстрадали в южном Герреро после того, как посетили место преступления в Чильпансинго. Часом позже репортер Майнор Рамон Рамирес и его спутник были атакованы в соседнем штате Мичоакан.
Работники СМИ не подвергались столь масштабным атакам в Мексике на протяжении более чем 10 лет. Всего несколько дней назад троих журналистов похитили — также в штате Герреро. Позже их освободили.
Мотивы похищения и стрельбы по журналистам остаются неизвестными. Правоохранители рассматривают атаку на фотографов как покушение на убийство.
В Герреро, как и в Мичоакане продолжается острая борьба банд и картелей. Ни одна из преступных группировок, однако, не взяла на себя ответственность за атаки на репортеров.
Ранее в пограничном городе Сьюдад-Хуарес обнаружили тело фотографа, работавшего в газете. Его нашли затреленным в собственной машине. Смерть мужчины стала пятым случаем убийства журналиста в Мексике за 2023 год.
За последние пять лет Комитет по защите журналистов задокументировал убийства по меньшей мере 54 работников СМИ в Мексике.