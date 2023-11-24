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Носить рюкзаки после 30 несерьезно или практично? В твиттере спорят, что следует носить взрослым

Семён Гудошников
Сегодня в 20:49

В твиттере (то есть X) новый спор: может ли человек старше 30 лет носить рюкзак. Пока одни считают, что таких людей сложно воспринимать всерьез, другие уверены, что рюкзаки практичны и носить их может любой, кто пожелает.

Спор начался с твита пользователя Fat Monica, который считает, что обувь и рюкзаки Vans не подходят взрослым. С ним согласился юзер Лещ, который написал, что людей старше 30 лет с рюкзаками сложно воспринимать всерьез.

Многие комментаторы не согласились с таким мнением. Они считают, что взрослые люди могут носить все, что им захочется, а любовь к рюкзакам и настольным играм не делает человека менее зрелым и осознанным.

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Пользователи, которым больше 30 и которые используют рюкзаки, отметили плюсы такого способа транспортировки предметов: в рюкзаках много места и получится положить все необходимое.

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Некоторые принялись гадать, что же надеть взрослому человеку, чтобы выглядеть соответствующе возрасту. В список попали барсетки, меховые шапки и клетчатые сумки.

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Ну и, пожалуй, главное достоинство рюкзака (по версии фанатов Толкина) — он отлично подойдет для похода в Мордор, а вот в шопер все необходимое не влезет.

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