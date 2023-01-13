Верховный суд: «Победа» установила незаконные ограничения габаритов ручной клади

Верховный суд России отказал в пересмотре дела и признал незаконными габариты ручной клади, установленные авиакомпанией «Победа». Это следует из определения в картотеке арбитражных дел.
Из документа следует, что дело рассматривали с июня 2021 года, когда Ространснадзор предписал «Победе» изменить нормы провоза багажа. Тогда авиакомпания подал на это кассационную жалобу.
В постановлении указано, что «Победа» установила два варианта провоза ручной клади: первый основан на требованиях ФАП-82, а второй вводит ограничение на общие габариты вещей в ручной клади (36×30×27 сантиметров), не устанавливая норму.
Верховный суд посчитал, что «Победа» «уменьшает установленную норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы», а в ее правилах содержатся «двойные стандарты».
Максимальные габариты ручной клади и вещей у «Победы» нарушают установленную норму бесплатного провоза ручной клади, ограничивают права пассажиров, ухудшают уровень их обслуживания и пренебрегают правами клиентов, говорится в определении суда.