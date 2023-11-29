Около 50% россиян в возрасте 18–45 лет занимаются сексом хотя бы раз в неделю, узнал ВЦИОМ

47% начали сексуальную жизнь в совершеннолетнем возрасте, в 20 лет и позже — 20% из них. 35% признались, что лишились девственности до 18 лет. ВЦИОМ отметил, что молодые люди до 25 лет сейчас не торопятся начинать сексуальную жизнь: в этой группе самый низкий процент тех, кто вступил в интимные отношения до совершеннолетия.