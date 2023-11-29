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Около 50% россиян в возрасте 18–45 лет занимаются сексом хотя бы раз в неделю, узнал ВЦИОМ

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:26

Порядка 50% россиян активного репродуктивного возраста (18–45 лет), начавших половую жизнь, заявили, что занимаются сексом хотя бы раз в неделю. 4% этого не делают, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

24% опрошенных занимаются сексом хотя бы раз в месяц, 4% — раз в несколько месяцев, 5% — раз в полгода и реже. Около 77% респондентов отметили важность наличия секса в их жизни, об обратном заявили 18%.

Продолжительность отношений влияет на частоту занятий сексом, заявил ВЦИОМ. После пяти лет отношений люди начинают заниматься сексом немного реже: раз в неделю и чаще — 58–61% опрошенных. 63–66% тех, кто менее пяти лет в отношениях, занимаются сексом чуть чаще. Респонденты, воспитывающие детей, занимаются сексом чаще, чем те, кто не является родителем.

Заниматься сексом чаще хотел бы каждый второй респондент (51%). Среди замужних женщин чаще хотели бы заниматься сексом 40%, а среди женатых мужчин — 60%.

47% начали сексуальную жизнь в совершеннолетнем возрасте, в 20 лет и позже — 20% из них. 35% признались, что лишились девственности до 18 лет. ВЦИОМ отметил, что молодые люди до 25 лет сейчас не торопятся начинать сексуальную жизнь: в этой группе самый низкий процент тех, кто вступил в интимные отношения до совершеннолетия.

Секс в представлении россиян прежде всего источник удовольствия (66%) и способ выразить любовь близкому человеку (61%), а также физиологическая потребность (48%), возможность продолжения рода (42%) и супружеский долг (9%). 32% опрошенных ни с кем не обсуждают свою сексуальную жизнь, 54% обсуждают ее со своим партнером, а 24% — с друзьями.

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