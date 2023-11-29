Forbes составил «список позора». В нем оказались десять человек, некогда входивших в топ «30 до 30»

Издание ежегодно составляет рейтинг «30 до 30» с людьми, которые получили призвание в профессиональном сообществе до наступления 30 лет (в прошлом году в него вошел Хасбик). «Поразительное число этих людей впоследствии стало задавать культурные тренды, превратилось в технологических гигантов и даже миллиардеров, и их количество продолжает расти. Но, к сожалению, есть несколько других примеров», — заявили в Forbes.