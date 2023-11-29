Forbes составил «список позора». В нем оказались десять человек, некогда входивших в топ «30 до 30»

Forbes опубликовал список из десяти людей, некогда входивших в топ «30 до 30», но не оправдавших надежд. Антирейтинг вышел под названием «Зал позора».
Издание ежегодно составляет рейтинг «30 до 30» с людьми, которые получили призвание в профессиональном сообществе до наступления 30 лет (в прошлом году в него вошел Хасбик). «Поразительное число этих людей впоследствии стало задавать культурные тренды, превратилось в технологических гигантов и даже миллиардеров, и их количество продолжает расти. Но, к сожалению, есть несколько других примеров», — заявили в Forbes.
- Сэм Бэнкман-Фрид, генеральный директор криптовалютной биржи FTX. Бизнесмена признали виновным в мошенничестве и мошенническом заговоре, ему грозит до 110 лет тюрьмы. В категорию «Финансы до 30» списка Forbes он попал в 2021 году.
- Кэролайн Эллисон, генеральный директор криптовалютной фирмы Alameda Research. Она была подругой Бэнкмана-Фрида и считалась гением в математике. В декабре 2022 года Эллисон признала себя виновной в мошенничестве и сговоре с целью покрытия убытков Alameda за счет миллиардов долларов клиентов FTX. В категорию «Финансы до 30» она попала в 2022-м.
- Чарли Джавис, основательница студенческого стартапа Frank. К 2019 году Джавис собрала около 16 млн долларов для своего стартапа, который обещал помочь студентам колледжей в оплате обучения. Спустя два года она продала стартап, у которого, по ее словам, на тот момент было 4,25 млн пользователей, компании JPMorgan Chase за 175 млн долларов. Однако ее утверждения о количестве клиентов были лживыми. Ей предъявлены обвинения в мошенничестве и заговоре, которые она оспорила. В категорию «Финансы до 30» она попала в 2019-м.
- Нейт Пол, основатель компании по недвижимости World Class Capital Group. Пол владел зданиями, в которых располагались торговые центры и офисы, в 2017 году World Class Capital Group оценивалась примерно в 1 млрд долларов. Но в 2023-м бизнесмена обвинили во лжи кредиторам, мошенничестве и заговоре. В категорию «Финансы до 30» он попал в 2016-м.
- Мартин Шкрели, соучредитель фонда MSMB Capital. В 20 лет бизнес-вундеркинд создал два хедж-фонда, ориентированных на фармацевтику, затем основал фармацевтические компании Retropin и Turing. Потом он поднял цену на жизненно важное лекарство для лечения паразитарных инфекций Daraprim — вместо 17,50 доллара за таблетку стало 750. Федеральная торговая комиссия США выиграла в суде и оштрафовала Шкрели на 65 млн долларов, вдобавок предприниматель получил пожизненный запрет на работу в фармацевтической промышленности. Шкрели успел отсидеть четыре года за искажение финансовых показателей двух своих хедж-фондов и попытку манипулирования акциями Retropin. В категорию «Финансы до 30» он попал в 2013-м.
- Коди Уилсон, основатель Defense Distributed. Студент юрфака Техасского университета прославился после опубликования чертежей, позволяющих любому напечатать работающее оружие на 3D-принтере, и волны обсуждений законности этого. В 2019 году Уилсон признал себя виновным в нанесении телесных повреждений несовершеннолетнему человеку: ранее он был арестован за секс с 16-летней девушкой, с которой познакомился в сети, заплатив за него 500 долларов. В категорию «Право и политика до 30 лет» он попал в 2014-м.
- Джеймс О’Киф, основатель медиакомпании Project Veritas. В феврале 2023 года О’Кифа уволили с поста председателя и гендиректора после жалоб со стороны сотрудников и членов правления на его стиль руководства и нецелевое использование пожертвований на личные расходы, включая полет на частном самолете. В категорию «Медиа до 30» он попал в 2014-м.
- Фадриа Прендергаст, главный редактор журнала Women of the City. Она якобы проводила pay-to-play-операции, где страховка покупалась за наличные, но иногда не выполняла свою часть сделки. По словам одиннадцати бывших клиентов, Прендергаст забрала себе примерно 195 тыс. долларов, которые, возможно, передала Помазанной церкви проповедников спасения, обвиненной бывшими членами в религиозном культе. В категорию «Медиа и маркетинг до 30» она попала в 2023-м.
- Стеф Кори, соучредитель бренда чемоданов Away. В 2019 году несколько сотрудников обвинили ее в издевательствах и изнурительной нагрузке под ее руководством. После этого Кори ушла в отставку, но через месяц вернулась в качестве согенерального директора. Позже, в июле 2020 года, Кори опубликовала посты с резкой критикой медиаиндустрии, которые вызвали резонанс и привели к очередному увольнению. В категорию «Розничная и онлайн-торговля до 30» она попала в 2023-м.
- Лукас Дюплан, основатель компании мобильных платежей Clinkle. Его компания, обещавшая сделать бумажные деньги устаревшими, не смогла создать жизнеспособный продукт, несмотря на крупные инвестиции. В 2014 году у Clinkle было 70 сотрудников, в 2015-м, после увольнений, — всего 30, инвесторы потребовали вернуть вложения. Тем временем Venmo и Apple Pay создавали конкурирующие продукты. В категорию «Финансы до 30» он попал в 2014-м.
Forbes пообещал дополнять список «позорников» и отметил, что попасть в него может любой.
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