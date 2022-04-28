Forbes добавил в лонг-лист премии «30 до 30» блогера Хасбика

Российская редакция журнала Forbes опубликовал лонг-лист премии «30 до 30», в который вошли сто человек, получивших до 30 лет призвание в профессиональном сообществе. Туда добавили дагестанского блогера Хасбика.

20-летний Хасбулла Магомедов попал в категорию «Новые медиа». По данным издания, на ютьюб-канал блогера подписаны более 400 тыс. человек, а на его аккаунт в инстаграме* — 2,4 млн.

Forbes отметил его особенность (низкий рост), вирусную фразу («Клубника — бомба, честно говоря») и неопубликованный бой с таджикским блогером Абдурозиком, который и подарил Хасбику всемирную известность.

В этой же категории с ним конкурируют стример Владислав Синотов, автоблогер Станислав Асафьев, певица и тиктокер Алена Швец, комик Сергей Орлов, блогер Александра Митрошина и еще три человека.

Всего Fobes выделил, включая «Новые медиа», десять категорий. В них представлены рэперы OG Buda, Andy Panda и Pharaoh, актер Александр Кузнецов, а также бизнесмены, киберспортсмены и основатели социальных проектов.

Список составлялся из тех, кто согласился участвовать в проекте. В итоге в каждой категории останется по три человека, а победителей выберут приглашенные эксперты и жюри с учетом голосов пользователей.

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