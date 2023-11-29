Тем временем темпы роста на алкогольном рынке замедляются, отметили в NielsenIQ, в первую очередь пива и водки (это свыше 90% натуральных продаж всего спиртного), добавили в NielsenIQ. Продажи пива за 9 месяцев 2023-го выросли на 0,5% год к году, водки — сократились на 1%. Совладелец дистрибутора SWAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский отмечает, что пивной рынок давно находится в стагнации, потребление напитка на душу население снижается, а компании расширяют портфель за счет, например, энергетических напитков.