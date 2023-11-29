Продукты питания впервые за 7 лет обогнали алкоголь по темпам роста натуральных продаж среди товаров повседневного спроса (FMCG) в РФ, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование NielsenIQ по итогам первых 9 месяцев 2023 года.
С января по сентябрь спрос на продукты питания рос на 3,8% год к году, на алкоголь — на 3,3%. На всем FMCG-рынке, в который NielsenIQ также включает табак и непродовольственные товары, продажи в штуках увеличились на 2,3% .
NielsenIQ объясняет это ростом спроса при относительно низкой инфляции на продукты (по данным Росстата, с октября 2022-го по октябрь 2023-го продукты питания подорожали на 6%). Ассортимент продовольственных товаров в 2023 году расширился после сужения в прошлом — и покупатели тратили деньги на новинки и премиальные бренды, которые наиболее активно запускались в категории кондитерских изделий, прохладительных напитков, чая и кофе, отметили там.
Тем временем темпы роста на алкогольном рынке замедляются, отметили в NielsenIQ, в первую очередь пива и водки (это свыше 90% натуральных продаж всего спиртного), добавили в NielsenIQ. Продажи пива за 9 месяцев 2023-го выросли на 0,5% год к году, водки — сократились на 1%. Совладелец дистрибутора SWAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский отмечает, что пивной рынок давно находится в стагнации, потребление напитка на душу население снижается, а компании расширяют портфель за счет, например, энергетических напитков.