Amazon работает над мексиканским спин-оффом «Пацанов»

Студия Amazon работает над спин-оффом популярного супергеройского сериала «Пацаны». Об этом сообщает Variety с ссылкой на источники. По информации издания, новое шоу будет испаноязычным, а его события произойдут в Мехико. Подробности сюжета не раскрывают.
Как и в случае с главным шоу по вселенной, производством спин-оффа займутся студии Sony Pictures Television и Amazon MGM Studios. Сценаристом станет Гарет Даннет-Алькосер, работавший над фильмом «Синий Жук» по комиксам DC.
Исполнительными продюсерами могут стать создатель «Пацанов» Эрик Крипке, актеры Сет Роген, Диего Луна и Гаэль Гарсия Берналь, а также сценарист Эван Голдберг.
Если проект будет реализован, это будет третий сериал в мире «Пацанов», помимо основной серии, четвертый сезон которой должен выйти в 2024 году.
В конце сентября Prime Video выпустил первый сезон еще одного спин-оффа — «Поколения „Ви“». Действие сериала происходит в супергеройском колледже, которым управляет компания Vought International. В октябре многосерийную драму продлили на второй сезон. До этого также выходил мультсериал «Осатанелые», в озвучке которого участвовали актеры оригинального ТВ-триллера. Каждый эпизод анимационного шоу был посвящен отдельному сюжету.