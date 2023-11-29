Amazon работает над мексиканским спин-оффом «Пацанов»

В конце сентября Prime Video выпустил первый сезон еще одного спин-оффа — «Поколения „Ви“». Действие сериала происходит в супергеройском колледже, которым управляет компания Vought International. В октябре многосерийную драму продлили на второй сезон. До этого также выходил мультсериал «Осатанелые», в озвучке которого участвовали актеры оригинального ТВ-триллера. Каждый эпизод анимационного шоу был посвящен отдельному сюжету.