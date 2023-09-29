Дерзкий, кровавый и смешной: что критики думают о «Поколении V», спин-оффе «Пацанов»

28 сентября в сети стали появляться первые рецензии «Поколения V», спин-оффа сериала «Пацаны». На Rotten Tomatoes рейтинг многосерийного комедийного боевика составляет 96%, Metacritic отдает ему более скромную оценку в 72 балла. Пользовательские оценки пока не публикуют до мировой премьеры в эту пятницу.
По оценкам агрегаторов, новый сериал не уступает основному проекту и держится с ним примерно наравне. На Rotten Tomatoes оценки трех сезонов «Пацанов» разнятся между 85% и 98% «свежести», первый там считают худшим в серии, а третий — лучшим.
На Metacritic показатели у проекта о противостоянии команды Билли Бутчера и супергеройской «Семерки» чуть выше, чем у «Поколения V»: 74 балла у первого сезона, 80 у второго и 77 у третьего соответственно.
За что хвалят
«Поколение V» сохранило лучшие черты основного сериала — это такая же гипертрофированно жестокая сатирическая комедия, сходятся во мнении критики после просмотра шести эпизодов из восьми.
В ее центре находится группа студентов супергеройского колледжа корпорации Vought, поэтому новый проект не стесняется откровенных сексуальных сцен (автор рецензии в IGN отдельно упоминает одну, которая может сравниться с знаменитым «Herogasm»), насмешек над woke-культурой и социальными сетями, а также конфликтов на почве расы и класса.
Все это продюсеры совмещают с сюжетом о мрачном заговоре в компании, которая практически владеет детьми с невероятными способностями и эксплуатирует их желание продемонстрировать свои навыки.
Критики также хвалят актеров в главных ролях. Журналист из Empire отмечает игру Джаз Синклейр («Леденящие душу приключения Сабрины»), она исполняет Мэри Моро, которая многим может показаться симпатичной и близкой по духу. Также его впечатлил персонаж Джордан Ли (его одновременно играют Дерек Лю и Лондон Тор).
За что ругают
Автор рецензии в Vanity Fair считает, что шоураннерам не всегда удается выдержать грань между пародией на зумерскую культуру и психологической драмой, ведь в угоду шутке они часто убивают нюансы и противоречия персонажей.
Безграничность способностей героев и их абсолютная свобода действий, по мнению рецензента, мешают характерам развиваться и демонстрировать настоящие чувства, а также обесценивает ставки.
Критик из Empire также остался неудовлетворен персонажами, которых посчитал не слишком убедительными по сравнению с Хоумлендером или друзьями Билли Бутчера. Также он обратил внимание на несколько предсказуемый сюжет, хотя не стал углубляться в детали.