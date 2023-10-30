«Пять ночей с Фредди» показал лучший старт года среди хорроров

Фильм «Пять ночей с Фредди» заработал за первый уик-энд 130 млн долларов в мировом прокате. Это лучший старт года среди хорроров, пишет Variety. Ранее лидерство удерживал сиквел «Проклятия монахини» с результатом 88 млн.
«Пять ночей с Фредди» также показал лучший старт в истории студии Blumhouse и лучший результат по сборам в США (78 млн долларов) за первый уик-энд среди гибридных релизов Universal и онлайн-кинотеатра Peacock. Хоррор с первого дня проката доступен на стриминговом сервисе.
Сборы картины превзошли ожидания аналитиков, которые прогнозировали кассу не менее чем в 50 млн за первый уик-энд. Успеху фильма не мешают разгромные рецензии (26% на Rotten Tomatoes и 5,6 на IMDb).
На портале CinemaScore, который оценивает привлекательность кинотеатральных релизов среди аудитории, у картины рейтинг A-, поэтому сборы в следующий уик-энд тоже могут впечатлять. По мнению экспертов, главные причины успеха «Пяти ночей у Фредди» — удачная дата релиза на Хэллоуин и популярность франшизы среди молодой аудитории.
Бюджет фильма всего 20 млн долларов, поэтому он уже окупился в прокате и приносит деньги создателям.
«Пять ночей у Фредди» сняты по одноименной игре про кровожадных маскотов-аниматроников. В центре сюжета фильма — охранник, который после увольнения из ТЦ устраивается в заброшенную пиццерию Freddy Fazbear’s Pizza. С наступлением ночи он обнаруживает, что хранящиеся внутри аниматроники оживают и открывают охоту на людей, оказавшихся в пиццерии.