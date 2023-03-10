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«Всё везде и сразу» стал самой титулованной картиной в истории кино

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:17

Фантастическая комедия студии А24 «Всё везде и сразу» стала самым титулованным фильмом в истории кино. Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

В совокупности лента Дэна Квана и Дэниела Шайнерта получила 158 наград, включая «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактеров США.

Картина также номинирована в одиннадцати категориях на «Оскар», в том числе как лучший фильм. По данным БК, лента считается главным претендентом на главный приз, но некоторые считают ее слишком безумной для этого.

«Всё везде и сразу» также стал первым фильмом А24 со сборами выше 100 млн долларов. На данный момент лента заработала в мировом прокате 104,8 млн долларов.

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Дэн КванДэниел Шайнерт
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