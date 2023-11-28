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Посмотрите трейлер фильма — обладателя «Серебряного льва» «Я — капитан» Маттео Гарроне

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:52

В сети появился трейлер фильма «Я — капитан» итальянского режиссера Маттео Гарроне («Гоморра», «Реальность», «Догмэн»).

Сюжет ленты рассказывает о путешествии двух подростков Сейду и Муссы, которые покидают Сенегал, чтобы добраться до Европы. На своем пути они сталкиваются с опасной пустыней и ужасами лагерей, где пытают иммигрантов, в Ливии. Но самое страшное впереди, ведь им необходимо как‑то пересечь Средиземное море.

Главные роли исполнили начинающие актеры Сейду Сарр и Мустафа Фалль. Премьера ленты состоялась на Венецианском кинофестивале, где она удостоилась шести наград, в том числе «Серебряного льва» за лучшую режиссуру и премии лучшему молодому актеру (Сейду Сарр).

Фильм был выбран в качестве итальянской заявки на «Оскар». Кинокритик Стас Тыркин назвал «Я — капитан» лучшим фильмом Гарроне со времен «Гоморры» 2008 года.

Ранее стало известно, что в российский прокат выйдет несколько фильмов из программы Венецианского кинофестиваля. Речь идет о «Присцилле» Софии Копполы, получившей Кубок Вольпи за лучшую женскую роль (Кейли Спэни), «Памяти» Мишеля Франко, удостоенной Кубка Вольпи за лучшую мужскую роль (Питер Сарсгаард), а также «Предчувствии» Бертрана Бонелло.

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Стас ТыркинМишель ФранкоПитер СарсгаардБертран Бонелло
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