В сети появился трейлер фильма «Я — капитан» итальянского режиссера Маттео Гарроне («Гоморра», «Реальность», «Догмэн»).
Сюжет ленты рассказывает о путешествии двух подростков Сейду и Муссы, которые покидают Сенегал, чтобы добраться до Европы. На своем пути они сталкиваются с опасной пустыней и ужасами лагерей, где пытают иммигрантов, в Ливии. Но самое страшное впереди, ведь им необходимо как‑то пересечь Средиземное море.
Главные роли исполнили начинающие актеры Сейду Сарр и Мустафа Фалль. Премьера ленты состоялась на Венецианском кинофестивале, где она удостоилась шести наград, в том числе «Серебряного льва» за лучшую режиссуру и премии лучшему молодому актеру (Сейду Сарр).
Фильм был выбран в качестве итальянской заявки на «Оскар». Кинокритик Стас Тыркин назвал «Я — капитан» лучшим фильмом Гарроне со времен «Гоморры» 2008 года.
Ранее стало известно, что в российский прокат выйдет несколько фильмов из программы Венецианского кинофестиваля. Речь идет о «Присцилле» Софии Копполы, получившей Кубок Вольпи за лучшую женскую роль (Кейли Спэни), «Памяти» Мишеля Франко, удостоенной Кубка Вольпи за лучшую мужскую роль (Питер Сарсгаард), а также «Предчувствии» Бертрана Бонелло.