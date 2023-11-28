Сюжет ленты рассказывает о путешествии двух подростков Сейду и Муссы, которые покидают Сенегал, чтобы добраться до Европы. На своем пути они сталкиваются с опасной пустыней и ужасами лагерей, где пытают иммигрантов, в Ливии. Но самое страшное впереди, ведь им необходимо как‑то пересечь Средиземное море.