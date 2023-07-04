Феде Альварес объявил о завершении съемок новой части «Чужого»

Главные роли сыграли Давид Йонссон, Арчи Рено, Спайк Ферн и Эйлин У. За сценарий отвечал коллега Альвареса по «Не дыши» Родольфо Саягес, отметившийся также сценарием к «Тревожному звонку». Одним из продюсеров стал режиссер оригинального «Чужого» Ридли Скотт.