Феде Альварес объявил о завершении съемок новой части «Чужого»

Съемки новой части франшизы о ксеноморфомах «Чужой» подошли к концу. Об этом пишет Collider со ссылкой на режиссера картины Феде Альвареса («Зловещие мертвецы. Черная книга», «Не дыши»).
Новый фильм получит название «Чужой: Ромул». Главными героями на этот раз станут подростки — им и предстоит столкнуться с инопланетными существами.
Как отмечает Collider, Альварес планирует продолжить оригинальную историю, это не будет перезапуском.
Главные роли сыграли Давид Йонссон, Арчи Рено, Спайк Ферн и Эйлин У. За сценарий отвечал коллега Альвареса по «Не дыши» Родольфо Саягес, отметившийся также сценарием к «Тревожному звонку». Одним из продюсеров стал режиссер оригинального «Чужого» Ридли Скотт.
Другие подробности предстоящего хоррора пока по-прежнему держатся в тайне. Премьера запланирована на 16 августа 2024 года.