Реклама
Новости

Феде Альварес объявил о завершении съемок новой части «Чужого»

Виктория Шанина
Сегодня в 20:54

Съемки новой части франшизы о ксеноморфомах «Чужой» подошли к концу. Об этом пишет Collider со ссылкой на режиссера картины Феде Альвареса («Зловещие мертвецы. Черная книга», «Не дыши»).

Новый фильм получит название «Чужой: Ромул». Главными героями на этот раз станут подростки — им и предстоит столкнуться с инопланетными существами.

Как отмечает Collider, Альварес планирует продолжить оригинальную историю, это не будет перезапуском.

Главные роли сыграли Давид Йонссон, Арчи Рено, Спайк Ферн и Эйлин У. За сценарий отвечал коллега Альвареса по «Не дыши» Родольфо Саягес, отметившийся также сценарием к «Тревожному звонку». Одним из продюсеров стал режиссер оригинального «Чужого» Ридли Скотт.

Другие подробности предстоящего хоррора пока по-прежнему держатся в тайне. Премьера запланирована на 16 августа 2024 года.

расскажите друзьям
люди
Скотт Ридли
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»