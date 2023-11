Рукопись Дэвида Боуи выставят на аукцион за 126 тыс. долларов

Речь идет о песнях «Rock 'n' Roll Suicide» и «Suffragette City» с альбома 1972 года «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars». Благодаря этой пластинке мир узнал о персонаже Зигги Стардасте. На листке бумаги видны примечания и исправления артиста.