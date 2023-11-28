Рукопись Дэвида Боуи выставят на аукцион за 126 тыс. долларов

Deadline пишет, что нынешний владелец лота, чье имя не раскрывается, получил лист в подарок от самого Боуи. В прошлом рукописный текст легендарного музыканта выставляли в лондонском Музее Виктории и Альберта — с 2013 по 2018 год экспозицию показывали по всему миру.