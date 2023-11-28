Рукопись Дэвида Боуи выставят на аукцион за 126 тыс. долларов

Лист с рукописными текстами песен Дэвида Боуи выставят на британском аукционе Omega Auctions за 126 тыс. долларов. Об этом сообщает Deadline.
Речь идет о песнях «Rock 'n' Roll Suicide» и «Suffragette City» с альбома 1972 года «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars». Благодаря этой пластинке мир узнал о персонаже Зигги Стардасте. На листке бумаги видны примечания и исправления артиста.
Deadline пишет, что нынешний владелец лота, чье имя не раскрывается, получил лист в подарок от самого Боуи. В прошлом рукописный текст легендарного музыканта выставляли в лондонском Музее Виктории и Альберта — с 2013 по 2018 год экспозицию показывали по всему миру.
В предстоящем аукционе также будет участвовать книга с текстами песен Ноэля Галлахера из «Oasis» и лист с заметками Джима Моррисона из «The Doors».
Ранее рукописный текст трека «Starman» Боуи ушел с молотка аукциона Omega Auctions за 208 тыс. долларов, а в феврале этого года рукопись песни «The Jean Genie» продали за 72 тыс. долларов.