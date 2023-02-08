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На аукционе продали рукопись хита «The Jean Genie» Дэвида Боуи

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:36

Аукционный дом Omega Auctions продал на аукционе рукопись песни «The Jean Genie» рок-исполнителя Дэвида Боуи за 57 тыс. фунтов стерлингов (около 5 млн рублей). Об этом сообщает Би-би-си.

Рукопись представляет собой текст, состоящий из 18 строк, которые написаны на линованной бумаге формата А. Листок озаглавлен и подписан самим Боуи.

© OmegaAuctions/Twitter

По данным СМИ, певец подарил рукопись основателю своего фан-клуба в Нью-Йорке Нилу Питерсу в 1973 году. Прежний владелец решил выставить листок на продажу после того, как в 2022 году с молотка ушел текст «Starman» за 203,5 тыс. фунтов стерлингов.

«The Jean Genie» была впущена в ноябре 1972 года в качестве сингла к альбому «Aladdin Sane». Песня заняла 2-е место в британском сингловом чарте и по прошествии времени стала одной из самых известных песен в дискографии ее автора.

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