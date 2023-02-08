На аукционе продали рукопись хита «The Jean Genie» Дэвида Боуи

По данным СМИ, певец подарил рукопись основателю своего фан-клуба в Нью-Йорке Нилу Питерсу в 1973 году. Прежний владелец решил выставить листок на продажу после того, как в 2022 году с молотка ушел текст «Starman» за 203,5 тыс. фунтов стерлингов.