Тайка Вайтити согласился снимать «Тора: Рагнарек» только из‑за денег

Тайка Вайтити рассказал в подкасте SmartLess, что изначально не был заинтересован в постановке фильма «Тор: Рагнарек», но в итоге согласился по финансовым причинам.
«Это не входило в мои планы относительно карьеры. Но я был беден, у меня только что родился второй ребенок, и я подумал: „А знаете, это была бы прекрасная возможность прокормить детей“», — сказал он.
Вайтити добавил, что в детстве никогда не читал комиксы о Торе. «С брал один из этих комиксов в руки и говорил: „Фу“», — сказал режиссер.
Он также выразил мнение, что до него Marvel предлагала снимать фильмы про Тора и другим постановщикам, но никто не согласился: «Мне кажется, им было некуда деваться. Я подумал: „Ну, раз позвали меня, значит, это действительно дно бочки [английская идиома, означающая что‑либо низкого качества]“».
Тайка Вайтити снял две части «Тора» — «Рагнарек» и «Любовь и гром». До него режиссером первого фильма был Кеннет Брана, а постановщиком сиквела «Царство тьмы» — Алан Тейлор.