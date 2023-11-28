Реклама
Новости

Тайка Вайтити согласился снимать «Тора: Рагнарек» только из‑за денег

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:35

Тайка Вайтити рассказал в подкасте SmartLess, что изначально не был заинтересован в постановке фильма «Тор: Рагнарек», но в итоге согласился по финансовым причинам.

«Это не входило в мои планы относительно карьеры. Но я был беден, у меня только что родился второй ребенок, и я подумал: „А знаете, это была бы прекрасная возможность прокормить детей“», — сказал он.

Вайтити добавил, что в детстве никогда не читал комиксы о Торе. «С брал один из этих комиксов в руки и говорил: „Фу“», — сказал режиссер.

Он также выразил мнение, что до него Marvel предлагала снимать фильмы про Тора и другим постановщикам, но никто не согласился: «Мне кажется, им было некуда деваться. Я подумал: „Ну, раз позвали меня, значит, это действительно дно бочки [английская идиома, означающая что‑либо низкого качества]“».

Тайка Вайтити снял две части «Тора» — «Рагнарек» и «Любовь и гром». До него режиссером первого фильма был Кеннет Брана, а постановщиком сиквела «Царство тьмы» — Алан Тейлор.

Подробности по теме
Тайка Вайтити рассказал о решении не участвовать в работе над «Тором-5»
расскажите друзьям
люди
Кеннет БранаАлан Тейлор
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»