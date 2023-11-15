Тайка Вайтити рассказал о решении не участвовать в работе над «Тором-5»

Тайка Вайтити заявил в интервью Business Insider, что не участвует в работе над «Тором-5», несмотря на слухи о разработке сиквела.
«Я не знаю, так ли это на самом деле», — сказал он, комментируя слухи. «Я знаю, что не буду участвовать… Я собираюсь сосредоточиться на других фильмах, на которые я подписался», — подчеркнул режиссер.
По словам Вайтити, сейчас у него в разработке находятся такие проекты, как «Инкал» (экранизация графического романа), «Клара и Солнце» (экранизация романа Кадзуо Исигуро) и фильм по вселенной «Звездных войн».
Говоря о Marvel, режиссер признался в любви к компании и отметил, что ему очень нравится работать с ней, а также с главной звездой Крисом Хемсвортом. «У нас свободные отношения, и если они хотят встречаться с другими людьми, я буду рад этому. Я все равно когда‑нибудь снова лягу с ними в постель», — пошутил режиссер, обсуждая возможные будущие проекты.
Тайка Вайтити снял две части «Тора» — «Рагнарек» и «Любовь и гром». До него режиссером первого фильма был Кеннет Брана, а постановщиком сиквела «Царство тьмы» — Алан Тейлор.