Тайка Вайтити рассказал о решении не участвовать в работе над «Тором-5»

Говоря о Marvel, режиссер признался в любви к компании и отметил, что ему очень нравится работать с ней, а также с главной звездой Крисом Хемсвортом. «У нас свободные отношения, и если они хотят встречаться с другими людьми, я буду рад этому. Я все равно когда‑нибудь снова лягу с ними в постель», — пошутил режиссер, обсуждая возможные будущие проекты.