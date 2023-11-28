Оззи Осборн считает, что ему осталось жить максимум 10 лет

В июле рокер отменил свое выступление на фестивале Power Trip из‑за ухудшающегося здоровья. «К сожалению, мой организм говорит мне, что я просто еще не готов [выступать], и я слишком горд, чтобы первое за почти пять лет шоу было халтурным», — говорилось в его заявлении.