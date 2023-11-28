Оззи Осборн считает, что ему осталось жить максимум 10 лет

Британский металлист и бывший фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн рассказал в интервью Rolling Stone о длительных проблемах со здоровьем и многочисленных операциях.
Музыкант считает, что ему осталось прожить в лучшем случае еще 10 лет. Он добавил, что не боится смерти, но не хочет, чтобы этот процесс был долгим, болезненным и несчастным.
По словам Осборна, в сентябре этого года он перенес последнюю операцию после падения в 2019 году, из‑за которой обострилась травма спины. Он получил ее после аварии на квадроцикле в 2003 году.
Еще музыкант выразил надежду еще когда‑нибудь выступить на сцене. Однако, по словам Осборна, скорее всего он никогда больше этого не сделает, поэтому ему нужно смириться.
В июле рокер отменил свое выступление на фестивале Power Trip из‑за ухудшающегося здоровья. «К сожалению, мой организм говорит мне, что я просто еще не готов [выступать], и я слишком горд, чтобы первое за почти пять лет шоу было халтурным», — говорилось в его заявлении.