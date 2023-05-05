«Это не работа, это гребаная страсть!»: Оззи Осборн пообещал и дальше выступать на сцене

«Вы не можете уйти из этой игры. Это не работа, это гребаная страсть. Я не знаю, как делать что‑то еще. Мысль о том, чтобы сидеть в своем доме весь день… Я дорожный пес, понимаешь? Я делал это, ***** [блин], 55 лет. Это лучшее, что когда‑либо случалось со мной», — признался рокер.