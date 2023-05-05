«Это не работа, это гребаная страсть!»: Оззи Осборн пообещал и дальше выступать на сцене

Британский рок-музыкант Оззи Осборн время от времени будет давать концерты, несмотря на отказ от мировых турне, даже если это будет физически непросто. Об этом он рассказал в интервью Metal Hammer.
«Живое выступление — это то, ради чего я живу. Мне пришлось отменить свой европейский тур [в 2023 году], но я все еще полон решимости. Я должен дать больше концертов, если даже для этого потребуется выкатить меня туда [на коляске]», — поделился мыслями Осборн.
«Вы не можете уйти из этой игры. Это не работа, это гребаная страсть. Я не знаю, как делать что‑то еще. Мысль о том, чтобы сидеть в своем доме весь день… Я дорожный пес, понимаешь? Я делал это, ***** [блин], 55 лет. Это лучшее, что когда‑либо случалось со мной», — признался рокер.
Осборн рассказал, как однажды перед концертом у него пропал голос, и он не знал, что делать. «Я вышел и попытался спеть, и они [зрители] устроили мне аплодисменты: дети скорее увидят, что ты плохой, чем пойдут домой», — рассказал Осборн. Детьми он называет своих фанатов.
Осборн объявил о прекращении гастрольной деятельности и об отмене тура группы Black Sabbath в феврале. Он объяснил свое решение последствиями травмы позвоночника, которую получил четыре года назад.