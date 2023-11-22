Израиль и ХАМАС договорились о временном прекращении огня и обмене заложников

В заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху говорится, что 50 женщин и детей будут освобождены в течение четырех дней, на которые будет объявлена пауза в боевых действиях.
За каждые дополнительные 10 освобожденных заложников пауза будет продлена еще на один день, но текст не упоминает освобождение палестинских заключенных.
«Правительство Израиля намерено вернуть всех заложников домой. Сегодня вечером оно одобрило предложенную сделку в качестве первого этапа на пути к достижению этой цели», — заканчивается сообщение.
По словам самого премьер-министра Израиля, прекращение огня не означает остановку войны. «Мы находимся в состоянии войны и будем продолжать ее до тех пор, пока не достигнем всех наших целей: уничтожить ХАМАС, вернуть всех наших заложников и сделать так, чтобы ни одно образование в Газе не могло угрожать Израилю», — сказал он в записанном сообщении в начале заседания правительства.
Представители ХАМАС заявили, что освободят 50 человек и получат 150 палестинских женщин и детей из израильских тюрем, а также сотни грузовиков с гуманитарной, медицинской помощью. Кроме этого, по их словам, Израиль обязался не нападать и не арестовывать никого во всех частях Газы в период перемирия.
Боевики также не намерены складывать оружие: «Объявляя о заключении соглашения о перемирии, мы подтверждаем, что наши пальцы остаются на спусковом крючке, а наши победоносные бойцы будут продолжать защищать наш народ и побеждать оккупацию».
Война между Израилем и ХАМАС длится уже более шести недель. Она унесла жизни 14 128 палестинцев в Газе, по данным правительственных СМИ Газы, и более 1 200 человек в Израиле, большинство из которых стали жертвами атаки ХАМАС 7 октября.