Израиль и ХАМАС договорились о временном прекращении огня и обмене заложников

По словам самого премьер-министра Израиля, прекращение огня не означает остановку войны. «Мы находимся в состоянии войны и будем продолжать ее до тех пор, пока не достигнем всех наших целей: уничтожить ХАМАС, вернуть всех наших заложников и сделать так, чтобы ни одно образование в Газе не могло угрожать Израилю», — сказал он в записанном сообщении в начале заседания правительства.