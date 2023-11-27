Дейтинг-приложения Bumble и Match отключили рекламу в инстаграме* после статьи об откровенных видео

Журналисты The Wall Street Journal создали пустые аккаунты, через которые следили за молодыми гимнастами, чирлидерами и инфлюенсерами. Просматривая рилсы, они увидели, что инстаграм «показывал резкие кадры непристойного контента, в том числе с детьми, а также откровенно сексуальные видео для взрослых» наряду с рекламой крупных брендов, включая Match, Bumble, Disney и Walmart.