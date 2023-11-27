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Дейтинг-приложения Bumble и Match отключили рекламу в инстаграме* после статьи об откровенных видео

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:59

Сервисы знакомств Bumble и Match приостановили показ рекламы в инстаграме* после расследование об откровенных рилсах, сообщает The Verge. Выяснилось, что их реклама появляется рядом с откровенным и сексуализированным контентом в ленте.

Журналисты The Wall Street Journal создали пустые аккаунты, через которые следили за молодыми гимнастами, чирлидерами и инфлюенсерами. Просматривая рилсы, они увидели, что инстаграм «показывал резкие кадры непристойного контента, в том числе с детьми, а также откровенно сексуальные видео для взрослых» наряду с рекламой крупных брендов, включая Match, Bumble, Disney и Walmart.

В инстаграме появится платная подписка, которая позволит пользоваться сервисами без рекламы. Ее могут купить за 9,99 или 12,99 евро в месяц жители стран ЕС и Швейцарии.

* Instagram принадлежат компании Meta, которая признана в РФ экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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