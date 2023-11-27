Вышел трейлер фильма-катастрофы Хуана Антонио Байоны «Общество снега»

Netflix опубликовал трейлер фильма-катастрофы «Общество снега». Его премьера состоится на большом экране состоится 14 декабря, затем 4 января фильм появится на стриминге.
Картина рассказывает о событиях, произошедших после крушения самолета в Андах в 1972 году. В ее результате выжили 16 человек, которые, оказавшись в суровых условиях, вынуждены прибегать к крайним мерам, включая каннибализм, чтобы выжить.
В «Обществе снега» снялись Матиас Ретамаль («Флэш»), Диего Вехесси («Невидимый взгляд»), Франсиско Ромеро («Огненный опал: Торговцы телом»), Рафаэль Федерман («Красный») и другие.
Кресло режиссера занял Хуан Антонио Байона, известный по таким фильмам, как «Невозможное», «Мир Юрского периода-2», «Голос монстра» и «Приют». Он также написал сценарий совместно с Бернатом Вилапланой («Мир Юрского периода-2»), Хайме Маркесом («Воры») и Николасом Касарьего («Пожиратели»).
«Общество снега» стало первым фильмом Netflix, отобранным испанским комитетом для участия в конкурсе «Оскара». Мировая премьера картины состоялась в ночь закрытия Венецианского кинофестиваля.