Режиссерка первых «Сумерек» хотела бы снять Дженну Ортегу и Джейкоба Элорди в перезапуске франшизы

«О, это было бы идеально. Хочу сказать, что он [Элорди] потрясающий. Вероятно, сегодня он был бы Эдвардом. Я действительно считаю, что сегодня есть много по-настоящему крутых молодых актеров. Вы только что назвали Дженну Ортегу, она потрясающая», — ответила Хардвик.