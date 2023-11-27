Режиссерка первых «Сумерек» хотела бы снять Дженну Ортегу и Джейкоба Элорди в перезапуске франшизы

Режиссерка первого фильма «Сумерек» Кэтрин Хардвик поделилась мыслями, кто мог бы сыграть главные роли в перезапуске франшизы о вампирах. Во время записи подкаста «Happy Sad Confused» ее спросили, могли бы Эдварда Каллена и Беллу Свон сыграть Джейкоб Элорди и Дженна Ортега.
«О, это было бы идеально. Хочу сказать, что он [Элорди] потрясающий. Вероятно, сегодня он был бы Эдвардом. Я действительно считаю, что сегодня есть много по-настоящему крутых молодых актеров. Вы только что назвали Дженну Ортегу, она потрясающая», — ответила Хардвик.
Элорди получил известность благодаря сериалу «Эйфория», а Ортега — «Уэнсдэй». Главные роли в саге сыграли Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт.
В апреле сообщалось, что сериал по «Сумеркам» находится в разработке, но на данный момент о проекте мало что известно. Сценарий для Lionsgate TV пишет Шинейд Дейли, работавшая над шоу «Воспитанные волками» и «Ходячие мертвецы: Мир за пределами».
Также в апреле поклонники саги фантазировали, кто бы мог сыграть в сериале. Тиктокеры устроили фанатский кастинг, где предложили на роль Эдварда новозеландского актера Кей Джей Апу, игравшего в «Ривердэйле», на роль Беллы — Аню Тейлор-Джой, исполнившую главную роль в сериале «Ход королевы».