Тимоте Шаламе в роли Эдварда Каллена: фанаты решают, кто должен сыграть в сериале «Сумерки»

По мотивам романов Стефани Майер выйдет сериал «Сумерки», его разрабатывает телевизионная компания Lionsgate Television. Никаких подробностей о грядущем проекте еще нет, известно лишь, что сама писательница должна принять в нем участие. Серия книг, написанная в 2008–2012 годах, настолько популярна, что по всему миру было продано более 100 млн экземпляров. Каждый из романов был экранизирован в год своей публикации: первую часть саги сняла Кэтрин Хардвик, «Сумерки. Сага. Новолуние» — Крис Вайц, «Сумерки. Сага. Затмение» — Дэвид Слейд, а режиссером обеих частей «Сумерки. Сага. Рассвет» стал Билл Кондон.
При этом актерский состав оставался неизменным: роль Беллы Свон исполняла Кристен Стюарт, роль Эдварда Каллена досталась Роберту Паттинсону. И так как про сериал, который находится на начальных стадиях разработки, почти нет информации, поклонники саги решили сами пофантазировать, кого хотели бы увидеть на экране.
Тиктокеры устроили фанатский кастинг, где предложили на роль Эдварда новозеландского актера Кей Джей Апу, игравшего в «Ривердэйле», на роль Беллы — Аню Тейлор-Джой, исполнившую главную роль в сериале «Ход королевы». Джейкобом в этом ролике видят Бубу Стюарта, который уже появлялся в вампирской саге — в лице оборотня Сета Клируотера. Роль Элис Каллен фанаты хотят отдать Лили Коллинз, получившей известность благодаря «Эмили в Париже».
В другом видео тиктокерка @y2kelsie утверждает, что «идеальным Эдвардом Калленом» может стать Тимоте Шаламе. Вот как она объясняет свой выбор: главный герой «Сумерек» по сюжету рожден в 1901 году, а оскароносный актер «выглядит так, будто он мог бы быть из 1901 года». Далее блогерка показывает фотографии Шаламе и на примерах конкретных киносцен объясняет, почему он самый подходящий кандидат на роль Каллена.