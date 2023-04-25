Тимоте Шаламе в роли Эдварда Каллена: фанаты решают, кто должен сыграть в сериале «Сумерки»

По мотивам романов Стефани Майер выйдет сериал «Сумерки», его разрабатывает телевизионная компания Lionsgate Television. Никаких подробностей о грядущем проекте еще нет, известно лишь, что сама писательница должна принять в нем участие. Серия книг, написанная в 2008–2012 годах, настолько популярна, что по всему миру было продано более 100 млн экземпляров. Каждый из романов был экранизирован в год своей публикации: первую часть саги сняла Кэтрин Хардвик, «Сумерки. Сага. Новолуние» — Крис Вайц, «Сумерки. Сага. Затмение» — Дэвид Слейд, а режиссером обеих частей «Сумерки. Сага. Рассвет» стал Билл Кондон.