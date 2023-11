Ranker составил рейтинг самых ненавистных персонажей сериалов

В 2020 году портал The Ranker попросил пользователей выбрать худшее название музыкальной группы. Первое место досталось группе The Child Molesters («Растлители малолетних»), второе — коллективу Anal Cunt (в переводе, пожалуй, не нуждается), а третье — Anal Vomit («Анальная блевотина»). Также в топ-10 — Begging for Incest («Умоляя об инцесте»), Adolf Hitler’s Nipples («Соски Адольфа Гитлера»), Bathtub Shitter («Ванная-сортир»), Dogs Die in Hot Cars («Собаки умирают в жарких машинах»), Rapeman («Насильник») и Diarrhea Planet («Планета диареи»).