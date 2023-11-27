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Ranker составил рейтинг самых ненавистных персонажей сериалов

Александр Голиков
Сегодня в 17:05

Интернет-портал Ranker составил рейтинг самых ненавистных персонажей сериалов. В голосовании приняли участие почти 25 тыс. пользователей.

На первом месте оказался Джоффри Баратеон из «Игры престолов» в исполнении молодого ирландского актера Джека Глисона. На второй строчке — еще один персонаж экранизации романов Джорджа Р. Р. Мартина, Рамси Болтон. Роль бастарда-садиста в сериале сыграл Иван Реон.

Места в рейтинге постоянно меняются в зависимости от голосов пользователей, но есть персонажи, которым присутствие в списке гарантировано, — например, мать Джоффри Серсея, персонажи «Во все тяжкие» Скайлер Уайт и Тодд Алквист, Ливия и Дженис Сопрано из одноименного гангстерского сериала, а также Шу Такер из аниме «Стальной алхимик».

Посмотреть весь список и проголосовать за самого ненавистного вам ТВ-героя можно здесь.

В 2020 году портал The Ranker попросил пользователей выбрать худшее название музыкальной группы. Первое место досталось группе The Child Molesters («Растлители малолетних»), второе — коллективу Anal Cunt (в переводе, пожалуй, не нуждается), а третье — Anal Vomit («Анальная блевотина»). Также в топ-10 — Begging for Incest («Умоляя об инцесте»), Adolf Hitler’s Nipples («Соски Адольфа Гитлера»), Bathtub Shitter («Ванная-сортир»), Dogs Die in Hot Cars («Собаки умирают в жарких машинах»), Rapeman («Насильник») и Diarrhea Planet («Планета диареи»).

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Джордж МартинДжек ГлисонИван Реон
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