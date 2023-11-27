Ranker составил рейтинг самых ненавистных персонажей сериалов

Места в рейтинге постоянно меняются в зависимости от голосов пользователей, но есть персонажи, которым присутствие в списке гарантировано, — например, мать Джоффри Серсея, персонажи «Во все тяжкие» Скайлер Уайт и Тодд Алквист, Ливия и Дженис Сопрано из одноименного гангстерского сериала, а также Шу Такер из аниме «Стальной алхимик».