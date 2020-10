«Планета диареи», «Соски Гитлера» и «!!!»: встречайте рейтинг худших названий музыкальных групп

Портал The Ranker провел голосование на звание музыкальной группы с самым худшим названием. В список из 303 позиций попали как неизвестные исполнители, так и культовые артисты.

Абсолютное лидерство в списке наихудших названий за всю историю музыки сохраняют дерзкие, пошлые и скабрезные псевдонимы. Так, первое место досталось группе The Child Molesters («Растлители малолетних»), второе — коллективу Anal Cunt (в переводе, пожалуй, не нуждается), а третье — Anal Vomit («Анальная блевотина»). Также в топ-10 — Begging for Incest («Умоляя об инцесте»), Adolf Hitler’s Nipples («Соски Адольфа Гитлера»), Gay Dad («Папа-гей»), Bathtub Shitter («Ванная-сортир»), Dogs Die in Hot Cars («Собаки умирают в жарких машинах»), Rapeman («Насильник») и Diarrhea Planet («Планета диареи»).

При этом в списке есть также известные группы и исполнители. В перечень не повезло попасть 6ix9ine, Limp Bizkit, Oasis, Beady Eye, LMFAO, Waka Flocka Flame, Squirrel Nut Zippers, Ariel Pink’s Haunted Graffiti, Nickelback, Bhad Bhabie, ’N Sync, Skrillex, Wu-Tang Clan, Creedence Clearwater Revival, T.Rex и другие.

Попадаются в антирейтинге громоздкие и странные названия. Например, 12-е место ушло группе Xstabxyouxinxthexheadxandxeatxyourxfacexoffx, а 24-е осталось за Paracoccidioidomicosisproctitissarcomucosis. На 26-й строчке расположился коллектив The The, а на 28-й — группа «!!!».