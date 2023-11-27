Покупатель сообщил об игле внутри стейка от «Мираторга». Производитель уверяет, что это не его вина

Житель Москвы сообщил в соцсетях о металлической игле, якобы найденной в стейке от «Мираторга». Мужчина заказал мясо из фирменного магазина через приложение, сообщает Baza.
Иглу размером около 3 сантиметров покупатель обнаружил в одном из стейков во время готовки, передает канал. Москвичу оформили возврат в магазине, а затем он обратился в полицию. Как пишет Baza, игла могла попасть в стейк во время производства: похожими пользуются при накачке мяса солевыми растворами, и, судя по фото, игла в мясе выглядит обломанной.
Российский агрохолдинг «Мираторг» запустил внутреннее расследование на производстве. В технологическом процессе производства стейков не используется инъектирование (шприцевание), поэтому игла не могла попасть в продукцию на заводе, заверили там.
В пресс-службе агрохолдинга рассказали, что металлодетектор на линии производства стейков настроен на обнаружение металлов, поэтому игла в случае попадания в продукт была бы немедленно обнаружена, а сам продукт отбракован.
«Исправность металлодетектора проверяется с периодичностью раз в два часа с помощью специальных тестовых образцов оператором линии и периодически специалистом отдела контроля качества, что отражается в журнале контроля. Проверка работы оборудования подтвердила, что металлодетектор работает исправно: при контрольных проверках оборудование видит тестовые образцы и отбраковывает их», — заявили в «Мираторге».