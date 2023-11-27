Покупатель сообщил об игле внутри стейка от «Мираторга». Производитель уверяет, что это не его вина

Иглу размером около 3 сантиметров покупатель обнаружил в одном из стейков во время готовки, передает канал. Москвичу оформили возврат в магазине, а затем он обратился в полицию. Как пишет Baza, игла могла попасть в стейк во время производства: похожими пользуются при накачке мяса солевыми растворами, и, судя по фото, игла в мясе выглядит обломанной.