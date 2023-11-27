Первый спецэпизод «Доктора Кто» посмотрели 5 млн человек

Спецэпизод сериала «Доктор Кто» под названием «Звездный зверь» посмотрели 5,08 млн зрителей. Об этом сообщает портал RadioTimes.
Это самый высокий показатель аудитории среди драматических вечерних сериалов BBC в 2023 году. А еще это лучший показатель для «Доктора Кто» со времен новогоднего спецэпизода 2019 года «Решение».
«Звездный зверь» — первый спецэпизод, в котором в сериал вернулись Дэвид Теннант и Кэтрин Тейт спустя 15 лет. Однако в этот раз Донна (Тейт) ничего не помнит о своих приключениях с Повелителем времени (Теннант), так как он был вынужден стереть ей память, чтобы спасти жизнь.
Теперь у нее есть дочь Роуз, но когда она сталкивается с Доктором, а космический корабль падает на Лондон, то становится ясно, что жизнь Донны уже не будет прежней.
23 ноября, в честь 60-летия «Доктора Кто», в сети появился отрывок из «Звездного зверя». В нем дочь Донны Ноубл пытается спрятать в сарае своего дома звездного зверя Бип-мипа среди множества плюшевых игрушек. Но ее планы рушатся, когда мать замечает, что «невероятно детализированная игрушка» моргает.