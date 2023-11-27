Первый спецэпизод «Доктора Кто» посмотрели 5 млн человек

«Звездный зверь» — первый спецэпизод, в котором в сериал вернулись Дэвид Теннант и Кэтрин Тейт спустя 15 лет. Однако в этот раз Донна (Тейт) ничего не помнит о своих приключениях с Повелителем времени (Теннант), так как он был вынужден стереть ей память, чтобы спасти жизнь.