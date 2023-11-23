Посмотрите отрывок из спецэпизода «Доктора Кто». В нем Донна Ноубл встречает Бип-мипа

На ютуб-канале «Доктора Кто» появился отрывок из грядущего спецэпизода сериала. Всего будет три спэшла, точная дата выхода которых не называется. 60-летие первого эпизода классического сериала отмечается сегодня, 23 ноября, поэтому ожидается, что три спецвыпуска выйдут именно в этот день.
В ролике Роза, дочь Донны Ноубл, пытается спрятать в сарае своего дома звездного зверя Бип-мипа среди множества плюшевых игрушек. Но ее планы рушатся, когда мать замечает, что «невероятно детализированная игрушка» моргает.
В грядущих трех спецэпизодах Дэвид Теннант повторит свою роль, сыграв Четырнадцатого Доктора, а не повторение Десятого, компанию ему составит Кэтрин Тейт и Нил Патрик Харрис.
После спэшлов пятнадцатого Доктора Кто сыграет Шути Гатва («Половое воспитание»), а его спутницы — Милли Гибсон («Улица коронации»). Подробности сюжета продолжения сериала держатся в секрете. В качестве шоураннера выступил Т.Дэвис, который занимал аналогичную должность в девятом и десятом сезонах.
Сегодня, 25 ноября, Би-би-си опубликовала специальный ролик, в котором показала ключевые моменты из разных сезонов шоу, включая разные версии Доктора, а также его спутниц и врагов.