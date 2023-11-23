Посмотрите отрывок из спецэпизода «Доктора Кто». В нем Донна Ноубл встречает Бип-мипа

На ютуб-канале «Доктора Кто» появился отрывок из грядущего спецэпизода сериала. Всего будет три спэшла, точная дата выхода которых не называется. 60-летие первого эпизода классического сериала отмечается сегодня, 23 ноября, поэтому ожидается, что три спецвыпуска выйдут именно в этот день.