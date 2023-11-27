Брэдли Купер заявил, что готов в любой момент сняться в новом «Мальчишнике»

Звезда фильмов «Области тьмы», «Маэстро» и «Мой парень — псих» Брэдли Купер заявил, что готов в любой момент поучаствовать в съемках новой части «Мальчишника в Вегасе».
На подкасте New Yorker Radio Hour актера спросили, завязал ли он со съемками в комедиях после своих драматических ролей в фильмах «Звезда родилась» и «Маэстро».
«Ты закончил с весельем? Если бы выпала еще одна забавная комическая роль, ты бы смог посвятить три месяца своей жизни, например, не „Мальчишнику в Вегасе-5“, но чему-то в том же духе?» — задал вопрос ведущий.
«Я бы снялся в „Мальчишнике в Вегасе-5“. Сначала был бы, конечно, 4-й „Мальчишник“, но да, я бы согласился», — ответил актер. «Я бы не задумываясь снялся в новой части просто из‑за того, насколько я люблю Тодда [Филлипса], Зака [Галифианакиса] и Эда [Хелмса]. Я думаю, я был бы готов», — сказал Купер.
Последний на данный момент фильм с участием Купера — «Маэстро» — вышел в сентябре этого года. Купер не только сыграл главную роль композитора Леонарда Бернстайна, но и срежиссировал картину. Продюсерами выступили Мартин Скорсезе, Стивен Спилберг и Тодд Филлипс.
Для роли легендарного дирижера Куперу пришлось шесть лет обучаться этому ремеслу. В итоге актер записал шесть минут музыки для одной из финальных сцен фильма. «Я очень волновался за эту сцену, потому что мы играли ее вживую. Это был Лондонский симфонический оркестр. Меня записывали вживую. Я должен был дирижировать им», — рассказал Купер.