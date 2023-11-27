Брэдли Купер заявил, что готов в любой момент сняться в новом «Мальчишнике»

«Я бы снялся в „Мальчишнике в Вегасе-5“. Сначала был бы, конечно, 4-й „Мальчишник“, но да, я бы согласился», — ответил актер. «Я бы не задумываясь снялся в новой части просто из‑за того, насколько я люблю Тодда [Филлипса], Зака [Галифианакиса] и Эда [Хелмса]. Я думаю, я был бы готов», — сказал Купер.