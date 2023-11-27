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По мотивам книги «Ёбург» хотят снять сериал с Анастасией Ивлеевой

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:45

На фестивале литературы и кино «Читка 2.0» стало известно о планах по сериальной адаптации историко-публицистической книги «Ёбург» уральского писателя Алексея Иванова. В проекте согласилась сняться Анастасия Ивлеева.

Сериал может получить название «Ёбург. Город храбрых. Сделано в девяностых». Основное действие происходит в современном Екатеринбурге, где главная героиня пытается разобраться в смерти своего отца в 90-е, ей предстоят встречи с участниками крупнейших уральских ОПГ.

Режиссером адаптации «Ёбурга» может стать Олеся Кустова, продюсером — Марика Михарева. Как заявляют представители феста, создатели опираются на структуру сериала «Перевал Дятлова», в котором настоящее и прошлое время перемешиваются.

«Ёбург» — это составленная из оригинальных эссе история Екатеринбурга, о которой «Афиша Daily» писала в 2014 году. При этом литературный критик Лев Данилкин тогда отмечал, что эту книгу нельзя экранизировать — и в этом ее «существенное достоинство».

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Анастасия ИвлееваАлексей ИвановЛев Данилкин
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