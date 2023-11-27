По мотивам книги «Ёбург» хотят снять сериал с Анастасией Ивлеевой

«Ёбург» — это составленная из оригинальных эссе история Екатеринбурга, о которой «Афиша Daily» писала в 2014 году. При этом литературный критик Лев Данилкин тогда отмечал, что эту книгу нельзя экранизировать — и в этом ее «существенное достоинство».