Сценарист «Дюны» написал сценарий для нового фильма Дени Вильнева

Сценарист «Дюны», «Форреста Гампа» и «Убийц цветочной луны» Эрик Рот написал сценарий для неизвестного фильма Дени Вильнева. Об этом он рассказал на подкасте A Script Apart.
Рот не уточнил подробностей сценария, но отметил, что «это история о пространстве и времени, о тотальном одиночестве и, несомненно, о вечности».
В комментарии World of reel сценарист сказал, что название проекта пока должно остаться «темной звездой». «Достаточно сказать, что в 78 лет я пытаюсь найти ответы на вопросы, на которые нет ответа», — добавил он.
Издание предполагает, что Рот может работать над адаптацией книги писателя-фантаста Артура Кларка «Свидание с Рамой». О том, что Вильнев экранизирует фантастический роман 1973 года, стало известно в декабре 2021 года.
Картина расскажет о группе исследователей космоса, которые намерены перехватить инопланетный звездолет и выйти на связь с внеземным разумом. Производством займется компания Alcon Entertainment — она же выпустила «Бегущего по лезвию 2049».