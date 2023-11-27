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Сценарист «Дюны» написал сценарий для нового фильма Дени Вильнева

Семён Гудошников
Сегодня в 14:27

Сценарист «Дюны», «Форреста Гампа» и «Убийц цветочной луны» Эрик Рот написал сценарий для неизвестного фильма Дени Вильнева. Об этом он рассказал на подкасте A Script Apart.

Рот не уточнил подробностей сценария, но отметил, что «это история о пространстве и времени, о тотальном одиночестве и, несомненно, о вечности».

В комментарии World of reel сценарист сказал, что название проекта пока должно остаться «темной звездой». «Достаточно сказать, что в 78 лет я пытаюсь найти ответы на вопросы, на которые нет ответа», — добавил он.

Издание предполагает, что Рот может работать над адаптацией книги писателя-фантаста Артура Кларка «Свидание с Рамой». О том, что Вильнев экранизирует фантастический роман 1973 года, стало известно в декабре 2021 года.

Картина расскажет о группе исследователей космоса, которые намерены перехватить инопланетный звездолет и выйти на связь с внеземным разумом. Производством займется компания Alcon Entertainment — она же выпустила «Бегущего по лезвию 2049».

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Дени ВильневЭрик Рот
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