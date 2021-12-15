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Дени Вильнев экранизирует фантастический роман Артура Кларка «Свидание с Рамой»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:05

Канадский режиссер Дени Вильнев, известный по фильмам «Дюна», «Прибытие» и «Бегущий по лезвию 2049», снимет картину по роману писателя-фантаста Артура Кларка «Свидание с Рамой». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Продюсером ленты станет Морган Фримен наряду с Лори МакКрири («Третий акт», «Непокоренный»), Бродериком Джонсоном и Эндрю Косовым (оба — «Невидимая сторона», «Пленницы»).

Картина расскажет о группе исследователей космоса, которые намерены перехватить инопланетный звездолет и выйти на связь с внеземным разумом. Производством займется компания Alcon Entertainment — она же выпустила «Бегущего по лезвию 2049».

«Это одно из самых умных художественных произведений в своем жанре, оно ставит столько же вопросов, сколько и дает ответов, и является работой для нашего времени. Оно идеально сочетается с нашим другом и коллаборатором Дени, его блестящей чувствительностью и в особенности его любовью и страстью к научной фантастике», — сказали Джонсон и Косов.

Роман «Свидание с Рамой» был написан в 1973 году. Он стал одним из главных произведений в творчестве Артура Кларка наряду с «Космической одиссеей» и в целом знаковой научно-фантастической книгой. Фримен намеревался экранизировать роман еще в начале 2000-х.

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