Спрос на многозадачных сотрудников в России вырос на 181%

С 2021 года спрос на многозадачных сотрудников в российских компаниях вырос почти в три раза, передает РБК результаты исследования разработчика роботов Robovoice и рекрутингового сервиса HeadHunter. Причины этому — дефицит рабочей силы и рекордно низкая безработица, утверждает издание.
Согласно исследованию, с января по сентябрь 2023-го было размещено 368 тыс. вакансий с требованием многозадачности. Их стало на 17,4% больше, чем за тот же период 2022 года, и на 181% больше 2021-го. Работников с таким навыком чаще всего ищут учреждения культуры и искусства, предприятия ЖКХ, НКО, образовательные и строительные организации, финансовая, сельскохозяйственная, гостинично-ресторанная отрасли, предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности.
Спрос на коммуникабельных работников увеличился на 70,2% (2022 год) и 163% (2021-й), на стрессоустойчивых — на 52,5% и 106,7%. Умеющих работать в команде стали искать меньше, если сравнивать с 2022-м, и больше на 19,6% в сравнении с 2021-м. В приоритете у работодателей также те, кто умеет вести деловую переписку и обладает ответственностью.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время своего выступления в Госдуме назвала нехватку рабочей силы главной проблемой экономики РФ. По ее словам, сейчас в экономике полностью задействованы имеющиеся ресурсы, включая рабочие руки и производственные мощности, а особенно остро нехватка кадров ощущается в машиностроении и химической промышленности.