Спрос на многозадачных сотрудников в России вырос на 181%

Спрос на коммуникабельных работников увеличился на 70,2% (2022 год) и 163% (2021-й), на стрессоустойчивых — на 52,5% и 106,7%. Умеющих работать в команде стали искать меньше, если сравнивать с 2022-м, и больше на 19,6% в сравнении с 2021-м. В приоритете у работодателей также те, кто умеет вести деловую переписку и обладает ответственностью.