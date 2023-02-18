В России число зарегистрированных безработных сократилось почти на 30%

«В 2022 году за различными услугами в службу занятости обратились 3,2 млн граждан. В конце 2022 года численность зарегистрированных безработных составила 564 тыс. человек, в то время как на конец 2021 года она была почти 777 тыс. человек — уменьшение составило почти 30%», — говорится по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.