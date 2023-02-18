В России число зарегистрированных безработных сократилось почти на 30%

На конец 2022 года количество зарегистрированных безработных в России составило 564 тыс. человек — почти на 30% меньше аналогичного показателя годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой.
«В 2022 году за различными услугами в службу занятости обратились 3,2 млн граждан. В конце 2022 года численность зарегистрированных безработных составила 564 тыс. человек, в то время как на конец 2021 года она была почти 777 тыс. человек — уменьшение составило почти 30%», — говорится по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.
Средняя продолжительность поиска работы выросла по сравнению с 2021 годом с 4,3 месяца до 4,6. По данным секретариата, исключением становятся случаи трудоустройства через модернизированные центры занятости населения. Среднее время поиска работы с помощью карьерных консультантов составило 3,5 месяца.
«Ситуация в части безработицы в России остается стабильной. По сравнению с началом года число зарегистрированных безработных уменьшилось на 5000 и составляет 559 тысяч человек. Уровень регистрируемой безработицы фиксируется на прежнем уровне — 0,7%», — процитировали Голикову в секретариате.
С марта 2022-го в 68 регионах России уровень безработицы по методологии Международной организации труда снизился, в четырех субъектах ситуация не изменилась, в 13 регионах безработица выросла. Наибольший прирост наблюдался в Республике Алтай, Ленинградской области, Республике Хакасия, в Петербурге и Кемеровской области.