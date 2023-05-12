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Уиллем Дефо пополнит актерский состав «Битлджуса 2»

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:44

Американский актер Уиллем Дефо, известный по фильмам «Последнее искушение Христа» и «Ван Гог. На пороге вечности», снимется в сиквеле «Битлджуса». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Дефо, согласно информации издания, сыграет офицера полиции из загробного мира. Другие детали о его персонаже не раскрываются. Помимо Дефо, в фильме примут участие Дженна Ортега, Майкл Китон, Вайнона Райдер, Кэтрин О’Хара, Джастин Теру и Моника Беллуччи.

Китон ожидаемо вернется к титульной роли Битлджуса. Ортега сыграет дочь Лидии Битц (Райдер) из оригинальной картины, она станет центральным персонажем сиквела. Беллуччи достанется роль жены Битлджуса.

Сюжет ленты пока держится в секрете. Режиссером «Битлджуса 2» стал автор первого фильма Тим Бертон. Сценарий продолжения культовой истории написали Эл Гоф и Майлз Миллар, создатели сериала «Уэнсдей».

Разработкой фильма занимается кинокомпания Бреда Питта Plan B. Съемки уже стартовали в Лондоне. На экраны «Битлджус 2» выйдет в мае 2024 года.

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