Уиллем Дефо пополнит актерский состав «Битлджуса 2»

Дефо, согласно информации издания, сыграет офицера полиции из загробного мира. Другие детали о его персонаже не раскрываются. Помимо Дефо, в фильме примут участие Дженна Ортега, Майкл Китон, Вайнона Райдер, Кэтрин О’Хара, Джастин Теру и Моника Беллуччи.