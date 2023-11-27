«Индустрии нужен баланс»: Кристофер Нолан защитил голливудские франшизы

Кристофер Нолан встал на защиту голливудских франшиз в недавнем интервью Associated Press. Режиссер заявил, что в индустрии должно сохраняться равновесие.
«Я думаю, что в Голливуде всегда должен существовать баланс между авторским кино и известными франшизами, которые могут из раза в раз обеспечить фильмам аудиторию и дать людям то, что они хотят, — сказал Нолан. — Это всегда было важной частью экономики Голливуда. Они оплачивают создание множества других фильмов».
При этом Нолан отметил, что зрителей нужно уважать, поскольку у них есть «стремление к чему-то новому».
«Это одно из самых главных ощущений от похода в кино — увидеть трейлер, о котором ты никогда не слышал, посмотреть такой фильм, который ты давно не видел на экране, что‑то новое и свежее, — добавил он. — Здоровая экосистема в Голливуде — это баланс двух вещей, и так было всегда».
Режиссер призвал не перебарщивать с анализом реакции зрителей на ту или иную картину.
«[Прогнозы студий] нереалистичны с точки зрения того, как мы смотрим кино, — сказал он. — Мы все смотрим фильмы с разными ожиданиями в зависимости от их жанров. Мы все идем в кино, надеясь увидеть что‑то иное, чем то, что мы видели неделю назад. Есть фильмы ужасов, комедии и документальные фильмы — на экране может быть что угодно. И чем больше у нас разнообразия, чем больше интересных фильмов снимается, тем лучше для всех нас как кинозрителей и профессионалов киноиндустрии».
Комментарии Нолана были сделаны в ответ на вопрос репортера о высказываниях Мартина Скорсезе о «сопротивлении» культуре кинокомиксов. Последний заявил, что вездесущность блокбастеров плохо сказывается на зрителе, который не смотрит никаких других фильмов.
«[Сопротивление] должно исходить от самих кинематографистов. У вас будут братья Сафди, у вас будет Крис Нолан, понимаете, о чем я? Надо бить их [блокбастеры и кинокомиксы] со всех сторон», — сказал Скорсезе в интервью GQ ранее в этом году. «Бей их со всех сторон и не сдавайся. Покажи, на что ты способен. Иди и делай. Изобретай заново. И не надо жаловаться. Мы должны спасти кино», — обратился создатель «Таксиста» к молодым режиссерам.