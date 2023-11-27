«Индустрии нужен баланс»: Кристофер Нолан защитил голливудские франшизы

«[Прогнозы студий] нереалистичны с точки зрения того, как мы смотрим кино, — сказал он. — Мы все смотрим фильмы с разными ожиданиями в зависимости от их жанров. Мы все идем в кино, надеясь увидеть что‑то иное, чем то, что мы видели неделю назад. Есть фильмы ужасов, комедии и документальные фильмы — на экране может быть что угодно. И чем больше у нас разнообразия, чем больше интересных фильмов снимается, тем лучше для всех нас как кинозрителей и профессионалов киноиндустрии».