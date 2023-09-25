Мартин Скорсезе призвал «дать отпор» кинокомиксам и поддерживать режиссеров типа Нолана

«Это означает, что нам придется дать отпор сильнее. И это должна быть инициатива снизу. Это должно исходить от самих создателей фильма. И у вас будут, ну, знаете, братья Сафди, и у вас будет Крис Нолан — понимаете, о чем я? И бейте их [блокбастеры и кинокомиксы] со всех сторон. Бейте их со всех сторон и не сдавайтесь. Давайте посмотрим, что у вас есть. Иди туда и сделай это. Иди изобретай заново. Не жалуйтесь на это. Но это правда, потому что мы должны спасти кино», — сказал Скорсезе.