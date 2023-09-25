Мартин Скорсезе призвал «дать отпор» кинокомиксам и поддерживать режиссеров типа Нолана

В новом интервью для GQ Мартин Скорсезе обсудил кинокомиксы и культуру франчайзинга, которые он и раньше критиковал. Режиссер считает, что вездесущность блокбастеров плохо сказывается на зрителе, который никаких других фильмов не смотрит и никак иначе их себе не представляет.
«Это означает, что нам придется дать отпор сильнее. И это должна быть инициатива снизу. Это должно исходить от самих создателей фильма. И у вас будут, ну, знаете, братья Сафди, и у вас будет Крис Нолан — понимаете, о чем я? И бейте их [блокбастеры и кинокомиксы] со всех сторон. Бейте их со всех сторон и не сдавайтесь. Давайте посмотрим, что у вас есть. Иди туда и сделай это. Иди изобретай заново. Не жалуйтесь на это. Но это правда, потому что мы должны спасти кино», — сказал Скорсезе.
То, что выходит на стримингах, режиссер сравнил с тем, как «ИИ снимает фильм», и отказался называть это киноискусством. «Что это значит? Что эти фильмы вам дадут? Не считая последующего устранения этого из вашего разума, всего вашего тела — понимаете? Так что же это тебе дает?» — задается вопросом Скорсезе.
Скорсезе не раз высказывался против блокбастеров в целом и фильмов студии Marvel в частности. Режиссер говорил, что фильмы Marvel ― это не кино, а парки аттракционов. Но потом добавил, что уважает людей, которые работают над такими проектами.
Следующий фильм Скорсезе, «Убийцы цветочной луны», выйдет в прокат 20 октября. Недавно вышел уже третий трейлер.