У лайв-адаптации «Наруто» появилась сценаристка

Как пишет Variety, на очереди у девушки находится полнометражная игровая адаптация «Наруто», над которой работает студия Legendary. О планах на экранизацию легендарной манги и аниме стало известно ещё в 2015 году, тогда её режиссером был назван Майкл Грейси, автор «Величайшего шоумена» и продюсер «Рокетмена» и «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы». Также с проектом связывали продюсера фильмов о Человеке-пауке Ави Арада.