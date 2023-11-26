У лайв-адаптации «Наруто» появилась сценаристка

В прошлом она работала в команде «Ведьмака: Происхождение», провального шоу Netflix о возникновении первых ведьмаков. Кроме этого, она стала автором сюжета для фильма о Рыжей Соне, напарнице Конана-варвара, его релиз запланирован на 2024 год. Также она выступает шоураннером мульсериала «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт», который должен выйти на стриминге в 2024 году.
Как пишет Variety, на очереди у девушки находится полнометражная игровая адаптация «Наруто», над которой работает студия Legendary. О планах на экранизацию легендарной манги и аниме стало известно ещё в 2015 году, тогда её режиссером был назван Майкл Грейси, автор «Величайшего шоумена» и продюсер «Рокетмена» и «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы». Также с проектом связывали продюсера фильмов о Человеке-пауке Ави Арада.
Серийная манга «Наруто» появилась в 1999 г., быстро возглавила чарты продаж и получила аниме-адаптацию. В ней рассказывается о Наруто Узумаки, молодом ниндзя, который добивается признания среди сверстников и мечтает стать Хокаге, лидером своей деревни.
Сюжет манги охватывает подростковый и юношеский возраст героев, за 15 лет вышли 72 тома произведение. Аниме включает 720 эпизодов в двух сериалах, а также 11 анимационных фильмов, 12 оригинальных видеоанимаций, множество видеоигр и многое другое.
Это одна из самых продаваемых серий манги в истории, разошедшаяся по миру тиражом 250 млн. экземпляров. Хотя слухи о создании фильма «Наруто» ходят уже несколько лет, это первый серьезный шаг за это время.
Ранее в этом году на экраны вышла экранизация другой легендарной манги и аниме «Ван-Пис». Сейчас Netflix готовит его второй сезон. Вероятно, развитие событий с адаптацией «Наруто» связано с тем, как тепло встретили игровую версию аниме, у которого уже насчитывается более 1000 эпизодов.