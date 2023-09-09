Сценарий второго сезона сериала «Ван-Пис» уже готов, продолжение может выйти к началу 2025 года

«Я думаю, Netflix рассматривает различные ситуации с количеством эпизодов, разбивает их на части. Думаю, они пытаются решить этот вопрос на этой неделе, а мы узнаем об этом в течение следующей недели или двух. Похоже, у нас всех есть большой стимул для продолжения сотрудничества и обсуждения долгосрочной стратегии. Сейчас мы просто ждем этого». — добавил Адельштейн. Он также ждет, что «Ван-Пис» не растеряет интерес зрителей, в первую очередь, тех, кто не был знаком ни с мангой, ни с аниме.