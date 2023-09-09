Сценарий второго сезона сериала «Ван-Пис» уже готов, продолжение может выйти к началу 2025 года

Продюсеры сериала Netflix по манге «Ван-Пис» заявили в интервью Variety, что у них уже готовы сценарии для второго сезона проекта. По их оценке, производство продолжения хита стриминга может занять год, но съемки не начнут, пока не закончится забастовка Гильдий сценаристов и актеров.
«У нас уже готовы сценарии. Надеюсь, через год, если мы будем двигаться очень быстро, а это вполне возможно. Где‑то между годом и 18 месяцами мы можем быть готовы к выходу в эфир», — подтвердил Марти Адельштейн, генеральный директор Tomorrow Studios, которая работала над сериалом в партнерстве с создателем манги Эйитиро Одой и издателем Shueisha.
Пока Netflix не анонсировал заказ на второй сезон, несмотря на лидерство проекта в списке Top 10 стриминга и 18,5 млн просмотров в первые 4 дня после релиза. Кроме этого, проект получил высокие оценки от критиков и зрителей: его рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 85% и 96% соответственно, а средний балл среди пользователей IMDb — 8.5.
«Как вы знаете, они держат все в секрете до момента запуска. Но поскольку Netflix поддержала фильм, мы ждали, что он станет номером один, и наверняка их исследования и алгоритмы видели такую вероятность. Во время общения после запуска нам говорили, что мы превзошли ожидания, это фантастика», — сказала президент Tomorrow Studios Бекки Клементс.
«Я думаю, Netflix рассматривает различные ситуации с количеством эпизодов, разбивает их на части. Думаю, они пытаются решить этот вопрос на этой неделе, а мы узнаем об этом в течение следующей недели или двух. Похоже, у нас всех есть большой стимул для продолжения сотрудничества и обсуждения долгосрочной стратегии. Сейчас мы просто ждем этого». — добавил Адельштейн. Он также ждет, что «Ван-Пис» не растеряет интерес зрителей, в первую очередь, тех, кто не был знаком ни с мангой, ни с аниме.