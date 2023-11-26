В тюрьме с ножом напали на экс-полицейского Дерека Шовина, задушившего Джорджа Флойда

Бывший полицейский Дерек Шовин был ранен ножом в тюрьме. Об этом сообщил генпрокурор штата Миннесота, где мужчина был осужден за убийство Джорджа Флойда.
Федеральное бюро тюрем подтвердило, что один из заключенных тюрьмы в Тусоне, штат Аризона, получил ножевое ранение в пятницу 24 ноября, однако в заявлении ведомства не было указано имя. По словам источников The New York Times, никто из заключенных или сотрудников тюрьмы не пострадал, и ситуацию удалось быстро локализовать.
Врачи скорой помощи «приняли меры по спасению жизни», после чего доставили заключенного в местную больницу «для дальнейшего лечения и обследования», написали представители бюро.
По информации NBC, Шовин был серьезно ранен, однако представитель офиса генпрокурора ожидает, что мужчина вскоре поправится.
«Я с прискорбием узнал, что Дерек Шовин стал объектом насилия. Он был должным образом осужден за свои преступления и, как любой заключенный, должен иметь возможность отбывать свое наказание, не опасаясь мести или насилия», — заявил генпрокурор Миннесоты в комментарии CNN.
В воскресенье ряд российских СМИ, в том числе «Комсомольская правда», Алексей Венедиктов*, Сергей Минаев, «Лента.ру», НТВ, Daily Storm сообщили о смерти Шовина. Информацию об этом первым сообщил твиттер-аккаунт @tracker_deep со ссылкой на больницу в Таксоне, штат Аризона, куда был доставлен Шовин. Однако аккаунт позже удалил эту информацию.
В июне 2021 года экс-полицейского Дерека Шовина приговорили к 22 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу об удушении Джорджа Флойда. В мае 2020 года полицейский повалил темнокожего мужчину на землю и наступил коленом на горло, удерживая в таком положении почти десять минут и не давая дышать. После смерти Флойда в Америке начались протесты против расизма и полицейского насилия.
*Алексей Венедиктов включен в список иностранных агентов.