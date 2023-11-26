В тюрьме с ножом напали на экс-полицейского Дерека Шовина, задушившего Джорджа Флойда

В июне 2021 года экс-полицейского Дерека Шовина приговорили к 22 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу об удушении Джорджа Флойда. В мае 2020 года полицейский повалил темнокожего мужчину на землю и наступил коленом на горло, удерживая в таком положении почти десять минут и не давая дышать. После смерти Флойда в Америке начались протесты против расизма и полицейского насилия.