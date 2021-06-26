Бывшего полицейского, убившего Джорджа Флойда, приговорили к 22,5 годам заключения

Экс-полицейского Дерека Шовина, задушившего афроамериканца Джорджа Флойда в прошлом году, приговорили к 22 годам и 6 месяцам лишения свободы. Сторона обвинения запрашивала 30 лет, передает AFP News Agency.

Судья в Миннеаполисе отметила, что такой срок отражает «особую жестокость убийства». Присяжные признали Шовина виновным по всем трем обвинениям, вынесенным в апреле — с ними ему грозило до 40 лет тюрьмы.

Перед оглашением решения Шовин выразил соболезнования семье Флойда и пообещал поделиться информацией, «которая может представлять интерес» и «несколько успокоит» родственников. Мать экс-полицейского Кэролин Поленти призвала суд к снисхождению.

Три других бывших полицейских, которые участвовали в задержании Флойда, предстанут перед судом в марте 2022 года.

Джордж Флойд погиб при задержании 25 мая в Миннеаполисе. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом на горло, удерживая в таком положении почти десять минут и не давая дышать. После смерти Флойда в Америке начались протесты против расизма и полицейского насилия.