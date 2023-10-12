Женщина-воин мстит обидчикам в древней Японии: вышел трейлер аниме-сериала «Голубоглазый самурай»

Главная героиня Мизу сталкивается с предрассудками и патриархатом в крайне женоненавистническом обществе самураев в период Эдо. Она проводит годы скрытной жизни за тренировками, чтобы стать лучшим воином и отомстить за смерть своей матери. Посмотреть первый трейлер можно здесь.