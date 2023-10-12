Женщина-воин мстит обидчикам в древней Японии: вышел трейлер аниме-сериала «Голубоглазый самурай»

Netflix показал трейлер мультсериала «Голубоглазый самурай», действие которого разворачивается в Японии XVII века. Премьера аниме-сериала намечена на 3 ноября.
Главная героиня Мизу сталкивается с предрассудками и патриархатом в крайне женоненавистническом обществе самураев в период Эдо. Она проводит годы скрытной жизни за тренировками, чтобы стать лучшим воином и отомстить за смерть своей матери. Посмотреть первый трейлер можно здесь.
Анимация «Голубоглазого самурая» сочетает в себе 2D- и 3D-стили. Над сериалом работал сценарист «Логана» и «Бегущего по лезвию 2049» Майкл Грин. Главную героиню озвучила Майя Эрскин.
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