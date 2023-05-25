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Верховный суд ликвидировал партию ПАРНАС

Семён Гудошников
Сегодня в 13:03

Верховный суд России по иску Минюста ликвидировал Партию народной свободы (ПАРНАС). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Ликвидации подлежит как сама партия, так и ее структуры, включая региональные отделения.

Поводом для ликвидации стало отсутствие у ПАРНАС, по мнению Минюста, необходимого числа отделений. По данным ведомства, с нового года их количество сократилось с 47 до 40 — а это меньше, чем половина регионов России вместе с присоединенными украинскими областями.

В ПАРНАС заявляли, что у них до сих пор работают 44 отделения, а поскольку в присоединенных регионах еще нет полноценных органов исполнительной власти, минимальным должно быть требование о 43 отделениях.

Также у Минюста и налоговой службы были претензии к отдельным существующим отделениям ПАРНАС.

Партия народной свободы была основана в 1990-х годах на базе Республиканской партии. В 2007 году она уже лишалась регистрации, но через три года была воссоздана. Одним из лидеров ПАРНАС был Борис Немцов, убитый в Москве в 2015 году. После его смерти партию возглавил экс-премьер Михаил Касьянов.

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теги
РПР-ПарнасВерховный судРеспубликанская партия США
люди
Борис НемцовМихаил Касьянов
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