Верховный суд ликвидировал партию ПАРНАС

Верховный суд России по иску Минюста ликвидировал Партию народной свободы (ПАРНАС). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Ликвидации подлежит как сама партия, так и ее структуры, включая региональные отделения.
Поводом для ликвидации стало отсутствие у ПАРНАС, по мнению Минюста, необходимого числа отделений. По данным ведомства, с нового года их количество сократилось с 47 до 40 — а это меньше, чем половина регионов России вместе с присоединенными украинскими областями.
В ПАРНАС заявляли, что у них до сих пор работают 44 отделения, а поскольку в присоединенных регионах еще нет полноценных органов исполнительной власти, минимальным должно быть требование о 43 отделениях.
Также у Минюста и налоговой службы были претензии к отдельным существующим отделениям ПАРНАС.
Партия народной свободы была основана в 1990-х годах на базе Республиканской партии. В 2007 году она уже лишалась регистрации, но через три года была воссоздана. Одним из лидеров ПАРНАС был Борис Немцов, убитый в Москве в 2015 году. После его смерти партию возглавил экс-премьер Михаил Касьянов.