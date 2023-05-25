Верховный суд ликвидировал партию ПАРНАС

Партия народной свободы была основана в 1990-х годах на базе Республиканской партии. В 2007 году она уже лишалась регистрации, но через три года была воссоздана. Одним из лидеров ПАРНАС был Борис Немцов, убитый в Москве в 2015 году. После его смерти партию возглавил экс-премьер Михаил Касьянов.