В Германии и Франции покажут документальный фильм о нападении ХАМАС на фестиваль в Израиле

«Наша команда документировала происходящее на месте событий в режиме реального времени. Мы знали, что нам нужно действовать быстро и запечатлеть эти душераздирающие кадры, которые будут иметь резонанс еще долгие годы», — сказал Рихард Битц, продюсер фильма и генеральный директор Gebrueder Beetz.