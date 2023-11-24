В Германии и Франции покажут документальный фильм о нападении ХАМАС на фестиваль в Израиле

В ленту войдут интервью с выжившими и службами быстрого реагирования, а также репортажные кадры. До и после трансляции фильма покажут интервью с пострадавшими от атаки террористов и создателями картины.
«Наша команда документировала происходящее на месте событий в режиме реального времени. Мы знали, что нам нужно действовать быстро и запечатлеть эти душераздирающие кадры, которые будут иметь резонанс еще долгие годы», — сказал Рихард Битц, продюсер фильма и генеральный директор Gebrueder Beetz.
«Специальная программа, которая выйдет в эфир 28 ноября, — это только начало. Мы находимся в разработке более масштабных проектов, которые подробно расскажут историю ужасного нападения ХАМАС», — добавил он.
По информации Deadline, к выпуску готовится 50-минутная версия документального фильма под названием «Supernova: The Music Festival Massacre».
Массовое убийство на фестивале электронной музыки Nature Party, вошедшее в историю как «Резня на музыкальном фестивале в Реиме», произошло 7 октября в 5 километрах от израильской границы с сектором Газа. Оно стало частью масштабного вторжения террористической палестинской группировки ХАМАС в Израиль.
На фестивале были убиты по меньшей мере 364 человека, 150 были захвачены в заложники. В тот же день члены ХАМАС устроили массовые убийства в близлежащих населенных пунктах Нетив-ха-Асара, Беэри, Кфар-Аза, Нир-Оз и Холит, убив еще сотни израильских мирных жителей. Эти события признаны крупнейшим терактом в истории страны.