В Германии и Франции покажут документальный фильм о нападении ХАМАС на фестиваль в Израиле

В Германии и Франции покажут документальный фильм израильского режиссера Дуки Дрора «Hamas Festival Attack — The Survivors of the Desert Rave» об атаке ХАМАС на музыкальный фестиваль в Израиле. Об этом сообщает Deadline. Премьера состоится на телеканале Arte 28 ноября.