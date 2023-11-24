Disney обвинили в использовании нейросетей

В последние месяцы о проблеме использования ИИ в искусстве говорят все чаще. Например, защита от «угроз искусственного интеллекта» была одним из требований Гильдии актеров, чья 118-дневная забастовка в этом году стала самым долгим протестом актеров против кино- и телестудий в истории Голливуда.