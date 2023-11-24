Disney обвинили в использовании нейросетей

Пользователи соцсетей заподозрили компанию Walt Disney World в использовании нейросетей после публикации поста в честь Дня благодарения.
На картинке Микки- и Минни-Маус, Гуфи, Дональд и Дейзи Дак, Плуто и другие популярные персонажи мультфильмов Disney сидят за праздничным обеденным столом. Подписчики посчитали, что картинка очень похожа на работу нейросети, и массово обвинили корпорацию в экономии на художниках.
«Многомиллиардная компания не может позволить себе настоящий рисунок? Стыд», — гласит самый популярный комментарий под постом. Некоторые восприняли картинку как символическое послание артистам: будущее компании от них не зависит, а их работу можно заменить искусственным интеллектом.
В последние месяцы о проблеме использования ИИ в искусстве говорят все чаще. Например, защита от «угроз искусственного интеллекта» была одним из требований Гильдии актеров, чья 118-дневная забастовка в этом году стала самым долгим протестом актеров против кино- и телестудий в истории Голливуда.