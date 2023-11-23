В нем показаны ключевые моменты из разных сезонов шоу, включая разные версии Доктора, а также его спутниц и врагов. В нем также можно увидеть эксклюзивный кадр с будущим Пятнадцатым Доктором Шути Гатвой («Половое воспитание»). «Есть только одна форма жизни, которая имеет значение. И это жизнь далеков», — произносит в видео главный враг Повелителя времени.