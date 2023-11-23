Би-би-си поздравила с 60-летием самый продолжительный научно-фантастический телесериал в мире «Доктор Кто», опубликовав специальный ролик.
В нем показаны ключевые моменты из разных сезонов шоу, включая разные версии Доктора, а также его спутниц и врагов. В нем также можно увидеть эксклюзивный кадр с будущим Пятнадцатым Доктором Шути Гатвой («Половое воспитание»). «Есть только одна форма жизни, которая имеет значение. И это жизнь далеков», — произносит в видео главный враг Повелителя времени.
Автором ролика, в котором звучит совершенно новая композиция культовой темы, выступил бывший сценарист «Доктора Кто» Гэри Расселл.
Первая серия сериала Сидни Ньюмана вышла 23 ноября 1963 года, сериал получил 26 сезонов. В 2005 году франшиза была перезапущена и на данный момент включает 14 сезонов.
Картина рассказывает о загадочном путешественнике во времени, называющем себя Доктором. Он исследует время и пространство, перемещаясь по ним на космическом корабле, который выглядит как полицейская будка 1950-х годов. Попутно главный герой вместе со спутниками сражается с космическими злодеями и постоянно спасает Землю.
23 октября стартовали съемки 15-го сезона «Доктора Кто» — еще до релиза 14-го сезона, премьера которого запланирована на 2024 год. Кто исполнит главные роли, неизвестно. Сюжет также не раскрывается.
В 14-м сезоне следующую версию главного героя — Пятнадцатого Доктора Кто — играет Гатва, а роль его спутницы исполняет Милли Гибсон («Улица коронации»). Подробности сюжета продолжения сериала держатся в секрете. В качестве шоураннера выступил Т.Дэвис, который занимал аналогичную должность в девятом и десятом сезонах.